Українцям повідомили, коли і в яких містах відбудеться другий тур місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Україні 15 та 22 листопада у деяких містах пройде повторне голосування з місцевих виборів. Зокрема, 15 листопада голосування відбудеться в луцьку, Одесі, Херсоні та інших містах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмена.
"Відповідно статті 281 Виборчого кодексу України повторне голосування призначається на неділю – в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повторне голосування з місцевих виборів призначене на 15 листопада у містах:
• Кам'янець-Подільський (Хмельницька область);
• Краматорськ (Донецька область);
• Луцьк (Волинська область);
• Одеса (Одеська область);
• Суми (Сумська область);
• Українка (Київська область);
• Херсон (Херсонська область).
22 листопада у містах:
• Бердянськ (Запорізька область);
• Дніпро (Дніпропетровська область);
• Дрогобич (Львівська область);
• Львів (Львівська область);
• Миколаїв (Миколаївська область);
• Нікополь (Дніпропетровська область);
• Полтава (Полтавська область);
• Рівне (Рівненська область);
• Слов'янськ (Донецька область);
• Ужгород (Закарпатська область);
• Черкаси (Черкаська область).
Також наголошується, що повторне голосування з місцевих виборів має проводитись із здійсненням протиепідемічних заходів. Виборцям під час проведення голосування необхідно:
• обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами;
• перебувати у респіраторі або захисній масці. Члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи;
• мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування;
• утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми;
• за можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.
Нагадаємо, чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада.