Украинцам сообщили, когда и в каких городах пройдет второй тур местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине 15 и 22 ноября в некоторых городах пройдет повторное голосование по местным выборам. В частности, 15 ноября голосование состоится в Луцке, Одессе, Херсоне и других городах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена.
"Согласно статье 281 Избирательного кодекса Украины повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повторное голосование по местным выборам назначено на 15 ноября в городах:
• Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
• Краматорск (Донецкая область);
• Луцк (Волынская область);
• Одесса (Одесская область);
• Сумы (Сумская область);
• Украинка (Киевская область);
• Херсон (Херсонская область).
22 ноября в городах:
• Бердянск (Запорожская область);
• Днепр (Днепропетровская область);
• Дрогобыч (Львовская область);
• Львов (Львовская область);
• Николаев (Николаевская область);
• Никополь (Днепропетровская область);
• Полтава (Полтавская область);
• Ровно (Ровенская область);
• Славянск (Донецкая область);
• Ужгород (Закарпатская область);
• Черкассы (Черкасская область).
Также отмечается, что повторное голосование по местным выборам должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий. Избирателям во время проведения голосования необходимо:
• обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
• находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
• минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
• воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
• по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.
Напомним, действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который должен вводиться уже с 14 ноября.