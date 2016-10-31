Українці закликали Президента легалізувати проституцію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка легалізувати проституцію в Україні, передає УНН.
Автором петиції виступив Михайло Гришин.
“Легалізувати проституцію в Україні. Вона була, є і буде. На ній гріють руки люди в погонах і всіх все влаштовує. Її потрібно легалізувати, гроші в бюджет, а не в кишені ментам”, — йдеться у тексті.
Петиція № 22/030323-еп, зареєстрована 31 жовтня, набрала лише 1 голос із необхідних 25 тис.
Нагадаємо, у вересні 2015 року до парламенту внесено проект Закону про регулювання проституції та діяльності секс-закладів № 3139. Проект вніс Андрій Немировський член депутатской группы "Воля народа".