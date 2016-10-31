Украинцы призвали Президента легализовать проституцию

Автором петиции выступил Михаил Гришин.

"Легализовать проституцию в Украине. Она была, есть и будет. На ней греют руки люди в погонах и всех все устраивает. Ее нужно легализовать, деньги в бюджет, а не в карманы ментам", - говорится в тексте.

Петиция № 22/030323-эп, зарегистрированная 31 октября, набрала только 1 голос из необходимых 25 тыс.

Напомним, в сентябре 2015 года в парламент внесен проект Закона о регулировании проституции и деятельности секс-заведений № 3139. Проект внес Андрей Немировский член депутатской группы "Воля народа".