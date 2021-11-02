Українці стали тріумфаторами марафонів у Болгарії

Деталі

Богдан Семенович продовжив успішні виступи на міжнародних пробігах по шосе перемогою на марафоні в Пловдиві. На фініші він був майже на дві хвилини швидшим, ніж марокканець Мохамед Чаабуд (2:18,16 год і 2:20,11 год відповідно).

Валентина Верецька найшвидше серед жінок подолала марафонську дистанцію (2:45,18 год), а Наталія Семенович була третьою (2:48,01 год).

Додамо

Українська пара завоювала медалі міжнародного півмарафону в Польщі.