Українці стали тріумфаторами марафонів у Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У болгарському місті Пловдив відбувся шостий за ліком марафон. До програми входили також півмарафонські забіги, а серед переможців опинилися й українськи атлети. Про це свідчать дані ФЛАУ, пише УНН.
Деталі
Богдан Семенович продовжив успішні виступи на міжнародних пробігах по шосе перемогою на марафоні в Пловдиві. На фініші він був майже на дві хвилини швидшим, ніж марокканець Мохамед Чаабуд (2:18,16 год і 2:20,11 год відповідно).
Валентина Верецька найшвидше серед жінок подолала марафонську дистанцію (2:45,18 год), а Наталія Семенович була третьою (2:48,01 год).
Додамо
Українська пара завоювала медалі міжнародного півмарафону в Польщі.