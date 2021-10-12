Українська пара завоювала медалі міжнародного півмарафону в Польщі

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У змаганнях серед чоловіків боротьба за перше місце розгорнулася між двома українцями — Богданом Семеновичем та Іваном Стребковим. Семенович вийшов з неї переможцем, обігнавши Стребкова на 30 секунд, — 1:04,22 і 1:04,52 год відповідно.

Серед жінок впевнено перемогла Наталія Семенович. У болгарки Девори Аврамової вона виграла понад дві хвилини й фінішувала з часом 1:17,47 год.

До вісімки найсильніших на марафонській дистанції увійшла Юлія Тарасова. З результатом 2:48:37 год вона восьма, а перемогла Ердал Тубай з Туреччини (2:34,30 год). Серед чоловіків марафон виграв кенієць Дункан Коеч (2:15,47 год).

Нагадаємо

Українець встановив національний рекорд в рамках чемпіонату світу з півмарафону.