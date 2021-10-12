Украинская пара завоевала медали международного полумарафона в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Полумарафон в Софии завершился победой украинских легкоатлетов Богдана Семеновича и Натальи Семенович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.
Детали
В соревнованиях среди мужчин борьба за первое место развернулась между двумя украинском - Богданом Семеновичем и Иваном Стребков. Семенович вышел из нее победителем, обогнав Стребкова на 30 секунд - 1: 04,22 и 1: 04,52 ч соответственно.
Среди женщин уверенно победила Наталья Семенович. В болгарки Деворы Аврамова она выиграла за две минуты и финишировала со временем 1: 17,47 ч.
В восьмерку сильнейших на марафонской дистанции вошла Юлия Тарасова. С результатом 2:48:37 ч она восьмая, а победила Эрдал Тубай из Турции (2: 34,30 ч). Среди мужчин марафон выиграл кениец Дункан Коеч (2: 15,47 ч).
Напомним
Украинец установил национальный рекорд в рамках чемпионата мира по полумарафон.