Украинцы стали триумфаторами марафонов в Болгарии

Детали

Богдан Семенович продолжил успешные выступления на международных турнирах по бегу по шоссе победой на марафоне в Пловдиве. На финише он был почти на две минуты быстрее, чем марокканец Мохамед Чаабуд (2:18,16 ч и 2:20,11 ч соответственно).

Валентина Верецкая быстрее всех среди женщин преодолела марафонскую дистанцию (2:45,18 ч), а Наталья Семенович была третьей (2:48,01 ч).

Добавим

Украинская пара завоевала медали международного марафона в Польше.