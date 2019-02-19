Українці стали призерами континентального Кубка з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Двоє представників України завоювали нагороди відкритого континентального Кубка з дзюдо серед чоловіків, який проходив в столиці Італії, інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту України.
У фінальному поєдинку серед спортсменів вагової категорії понад 100 кг зустрілися два українські дзюдоїсти. У підсумку турніру у медальній скарбничці "синьо-жовта" збірна має золоту нагороду, яку здобув Федор Панько та "срібло" Андрія Колесника.
Нагадаємо, що Панько також вигравав медаль на минулорічному етапі Кубку Європи.
Як повідомляв УНН, минулого тижня наш дзюдоїст опинився в числі медалістів міжнародного турніру в Парижі.