Український дзюдоїст потрапив на п'єдестал пошани змагань у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Український дзюдоїст Георгій Зантарая вп’яте в кар’єрі піднявся на п’єдестал паризького “Grand Slam”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Автором бронзового успіху у вазі до 66 кг став 31-річний киянин Георгій Зантарая. Для підопічного Віталія Дуброви ця нагорода стала п’ятою саме в Парижі, а для України 30-ю на турнірах “Великого шолома”.
Всі три сутички на шляху до півфіналу на паризькому татамі лідер української збірної виграв по “хансоку-маці” — у Арама Григоряна з Росії, катарця Аюба Ель Ідрісса і Мохамеда Абдельмавгуда з Єгипту. Але потім поступився від молдаванина Дениса Віеру.
У сутичці за “бронзу” Зантарая переміг росіянина Абдулу Абдулжалілова. За 29 секунд до завершення сутички українець отримав переможний бал ваза-арі.
Зауважимо, що Зантарая п’ятий раз у своїй кар’єрі піднявся на п’єдестал паризького “Grand Slam”. У 2008 і 2011 роках, коли він ще виступав у найлегшій вазі, у нього були бронзові медалі. У 2014 і 2015-м “срібні” — вже в 66.