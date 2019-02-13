Український дзюдоїст потрапив на п'єдестал пошани змагань у Парижі

Автором бронзового успіху у вазі до 66 кг став 31-річний киянин Георгій Зантарая. Для підопічного Віталія Дуброви ця нагорода стала п’ятою саме в Парижі, а для України 30-ю на турнірах “Великого шолома”.

Всі три сутички на шляху до півфіналу на паризькому татамі лідер української збірної виграв по “хансоку-маці” — у Арама Григоряна з Росії, катарця Аюба Ель Ідрісса і Мохамеда Абдельмавгуда з Єгипту. Але потім поступився від молдаванина Дениса Віеру.

У сутичці за “бронзу” Зантарая переміг росіянина Абдулу Абдулжалілова. За 29 секунд до завершення сутички українець отримав переможний бал ваза-арі.

Зауважимо, що Зантарая п’ятий раз у своїй кар’єрі піднявся на п’єдестал паризького “Grand Slam”. У 2008 і 2011 роках, коли він ще виступав у найлегшій вазі, у нього були бронзові медалі. У 2014 і 2015-м “срібні” — вже в 66.