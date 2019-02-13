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Украинский дзюдоист попал на пьедестал почета соревнований в Париже

Киев  •  УНН

 • 9554 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинский дзюдоист Георгий Зантарая в пятый раз в карьере поднялся на пьедестал парижского “Grand Slam”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Автором бронзового успеха в весе до 66 кг стал 31-летний киевлянин Георгий Зантарая. Для подопечного Виталия Дубровы эта награда стала пятой именно в Париже, а для Украины 30-й на турнирах “Большого шлема”.

Все три схватки на пути к полуфиналу на парижском татами лидер украинской сборной выиграл по “хансоку-маке” — у Арама Григоряна из России, катарца Аюба Эль Идрисса и Мохаммеда Абдельмавгуда из Египта. Но потом уступил от молдаванина Дениса Виера.

В схватке за “бронзу” Зантарая победил россиянина Абдулу Абдулжалилова. За 29 секунд до завершения схватки украинец получил победный балл ваза-ари.

Заметим, что Зантарая пятый раз в своей карьере поднялся на пьедестал парижского “Grand Slam”. В 2008 и 2011 годах, когда он еще выступал в легчайшем весе, у него были бронзовые медали. В 2014 и 2015 г. “серебряные” — уже в 66.

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