Украинцы стали призерами континентального Кубка по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Два представителя Украины завоевали награды открытого континентального Кубка по дзюдо среди мужчин, который проходил в столице Италии, информирует УНН со ссылкой на Минмолодежспорта Украины.
В финальном поединке среди спортсменов весовой категории свыше 100 кг встретились два украинских дзюдоиста. В итоге турнира в медальной копилке "сине-желтая" сборная имеет золотую награду, которую получил Федор Панько и "серебро" Андрея Колесника.
Напомним, что Панько также выигрывал медаль на прошлогоднем этапе Кубка Европы.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе наш дзюдоист оказался в числе медалистов международного турнира в Париже.