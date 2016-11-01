Українці під генконсульством Нідерландів у Мюнхені закликали підтримати Угоду про асоціацію

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українці під генконсульством Нідерландів у Мюнхені провели акцію із закликом підтримати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомляє посольство України у Німеччині у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.