Українці під генконсульством Нідерландів у Мюнхені закликали підтримати Угоду про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українці під генконсульством Нідерландів у Мюнхені провели акцію із закликом підтримати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це повідомляє посольство України у Німеччині у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Перед генконсульством Нідерландів у Мюнхені відбулася мирна акція українців із закликом підтримати Угоду про асоціацію”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про необхідність додаткового часу для прийняття рішення з питання ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.