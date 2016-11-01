Украинцы под генконсульством Нидерландов в Мюнхене призвали поддержать Соглашение об ассоциации

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинцы под генконсульством Нидерландов в Мюнхене провели акцию с призывом поддержать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщает посольство Украины в Германии в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.