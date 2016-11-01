Украинцы под генконсульством Нидерландов в Мюнхене призвали поддержать Соглашение об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинцы под генконсульством Нидерландов в Мюнхене провели акцию с призывом поддержать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщает посольство Украины в Германии в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Перед генконсульством Нидерландов в Мюнхене состоялась мирная акция украинцев с призывом поддержать Соглашение об ассоциации", - сказано в сообщении.
Напомним, 31 октября Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости дополнительного времени для принятия решения по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.