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Українці перейдуть на зимовий час 30 жовтня

Українці перейдуть на зимовий час 30 жовтня

Київ • УНН

 • 7447 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна перейде на зимовий час, з переведенням годинників на годину назад, о 4 годині 30 жовтня. Переведення годинників відбудеться відповідно до постанови КМУ від 13 травня 1996 року №509, передає УНН.

Постановою запроваджено на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Тобто, цієї неділі, 30 жовтня, о 4 годині ранку буде переведено годиннини на одну годину назад.

Зимовий час є "астрономічним", літній час вводиться в багатьох країнах для економії електроенергії. Терміни дії літнього часу вводяться відповідно до рекомендацій Європейської економічної комісії ООН для гармонізації міжнародних інформаційних систем. Перехід на сезонний час здійснюється в 110 країнах. Літній час використовують близько 80 країн світу. Вперше годинникову стрілку перевели в 1908 р. у Великобританії. У той же час, багато держав Азії живуть за єдиним часом.

Так, наприклад, не переводять стрілки годинника Росія, Японія, Китай, а також Казахстан і Киргизія. У США рекомендовано переводити час, проте в деяких штатах цього не роблять. Деякі дослідники вважають, що перехід на сезонний час негативно відбивається на здоров'ї людей.

Проте вчені ще повністю не довели, що біоритми людини при переході на інший час серйозно порушуються. У той же час, британські дослідники встановили: близько 15% населення країн, де переводиться час, сприймають це переміщення стрілок досить важко. Вчені пояснюють це тим, що біологічний годинник людини не може швидко синхронізуватися з переведенням годинників. У деяких людей можуть виникнути не тільки проблеми зі здоров'ям, але і серйозні психічні розлади.

Українські Національні Новини

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