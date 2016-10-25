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Украинцы перейдут на зимнее время 30 октября

Украинцы перейдут на зимнее время 30 октября

Киев • УНН

 • 7446 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина перейдет на зимнее время, с переводом часов на час назад, в 4 часа 30 октября. Перевод часов состоится согласно постановлению КМУ от 13 мая 1996 года №509, передает УНН.

Постановлением введен на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

То есть, в это воскресенье, 30 октября, в 4 часа утра будут переведены часы на один час назад.

Зимнее время является "астрономическим", летнее время вводится во многих странах для экономии электроэнергии. Сроки действия летнего времени вводятся в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН для гармонизации международных информационных систем. Переход на сезонное время осуществляется в 110 странах. Летнее время используют около 80 стран мира. Впервые часовую стрелку перевели в 1908 г. в Великобритании. В то же время, многие государства Азии живут по единому времени.

Так, например, не переводят стрелки часов Россия, Япония, Китай, а также Казахстан и Киргизия. В США рекомендовано переводить время, однако в некоторых штатах этого не делают. Некоторые исследователи считают, что переход на сезонное время негативно отражается на здоровье людей.

Однако ученые еще полностью не доказали, что биоритмы человека при переходе на другое время серьезно нарушаются. В то же время, британские исследователи установили: около 15% населения стран, где переводится время, воспринимают этот перевод стрелок достаточно тяжело. Ученые объясняют это тем, что биологические часы человека не могут быстро синхронизироваться с переводом часов. У некоторых людей могут возникнуть не только проблемы со здоровьем, но и серьезные психические расстройства.

Украинские Национальные Новости

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