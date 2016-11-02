Українці намагались незаконно вивезти квадроцикл з району АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прикордонники виявили двох українців намагались перемістити квадроцикл, сумки та гаманці через КПВВ “Майорське”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
На виїзді до неконтрольованої території громадянин України в салоні та багажному відділенні автомобіля “Фольксваген” перевозив серед особистих речей нові сумки та гаманці. Загалом сума речей склала близько 20 тис. грн. Про виявлення товару повідомлено зведену мобільну групу.
Також, на в’їзді з неконтрольованої території інший українець у кузові автомобіля “ГАЗ” перевозив квадроцикл марки “Сmoto”.