Украинцы пытались незаконно вывезти квадроцикл из района АТО

На выезде на неконтролируемую территорию гражданин Украины в салоне и багажном отделении автомобиля "Фольксваген" перевозил среди личных вещей новые сумки и кошельки. В целом сумма вещей составила около 20 тыс. грн. Об обнаружении товара сообщили сводной мобильной группе.

Также, на въезде с неконтролируемой территории другой украинец в кузове автомобиля "ГАЗ" перевозил квадроцикл марки "Сmoto".