Украинцы пытались незаконно вывезти квадроцикл из района АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Пограничники обнаружили двух украинцев, которые пытались переместить квадроцикл, сумки и кошельки через КПВВ "Майорское". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
На выезде на неконтролируемую территорию гражданин Украины в салоне и багажном отделении автомобиля "Фольксваген" перевозил среди личных вещей новые сумки и кошельки. В целом сумма вещей составила около 20 тыс. грн. Об обнаружении товара сообщили сводной мобильной группе.
Также, на въезде с неконтролируемой территории другой украинец в кузове автомобиля "ГАЗ" перевозил квадроцикл марки "Сmoto".