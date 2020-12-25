Українську ікону з Луганська, подаровану Лаврову, повернули до Боснії та Герцеговини

“Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в кабінет голови президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка”, — заявив посол.

За його словами, у ноті, отриманій від Російської Федерації Посольством Боснії та Герцеговини в Москві, БіГ просять перевірити походження ікони через офіційні відомства, насамперед Інтерпол.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав “політичним жестом” у сторону Росії інцидент у боснійської столиці — Сараєво, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.

Минулого тижня прокуратура Боснії і Герцеговини порушила справу і почала перевірку походження ікони. У МЗС РФ повідомили, що ікона буде повернута дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

Очікувалось, що Мілорад Додік пояснить походження інкони, проте він пішов на домашню ізоляцію “після контакту з людиною, у якої було виявлено коронавірус”, а потім в нього підтвердили COVID-19. За словами Самарджії, наразі Додік перебуває в університетському клінічному центрі в Баня-Луці.

Міністерство культури та інформаційної політики України проаналізувало оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, і з’ясовує її походження. Зокрема, встановлено, що це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї.