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Прокуратура Боснії порушила справу через вручену Лаврову ікону з Луганська

Київ • УНН

 • 29434 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прокуратура Боснії і Герцоговини сьогодні порушила справу щодо того, як українська золота ікона, яку Мілорад Додік, голова Президії країни, подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, прибула до Боснії. Про це повідомляє видання Dnevni avaz з посиланням на повідомлення прокуратури, передає УНН.

Прокуратура Боснії порушила справу через вручену Лаврову ікону з Луганська

"Прокуратура Боснії і Герцоговини отримала інформацію від міністра закордонних справ Бісери Туркович про те, що міністерство отримало ноту з посольства України. Дипломатична нота в прокуратуру Боснії і Герцоговини не була представлена. Справа сформована, і будуть проводитися перевірки", - повідомили в прокуратурі.

Також повідомляється, що сьогодні вранці Міністерство закордонних справ країни направило лист до Державного агентства з розслідування і захисту і прокуратуру з метою розслідування всіх тверджень на підставі протесту посольства України.

Нагадаємо, раніше Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ з проханням надати докладну інформацію про те, чому 300-річну українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додік, коли той відвідував БіГ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Єпіфаній напередодні назвав "політичним жестом" в сторону Росії інцидент в боснійської столиці - Сараєво, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.

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