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Лаврову подарили в Боснии украинскую икону из оккупированного Луганска: в ПЦУ отреагировали

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал “политическим жестом” в сторону России инцидент в боснийской столице — Сараево, когда российскому министру иностранных дел подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска, отмечает УНН со ссылкой на интервью главы ПЦУ “Радио Свобода”.

Лаврову подарили в Боснии украинскую икону из оккупированного Луганска: в ПЦУ отреагировали

“Это такой некий политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не делать таких поступков”, — отметил Епифаний.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине, как передавало местное издание Klix, направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Как сообщал корреспондент “Радио Свобода”, икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал БиГ.

Местные СМИ также обнародовали фото иконы, распространенное агентством Республики Сербской в составе Боснии — СРНА, на котором видно восковую печать, которая свидетельствует, что памятник принадлежит Украине.

Хорватское агентство HINA напоминает, что на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины воевали и некоторые боснийские сербы. Один из них, Гаврила Стевича, сейчас судят, поскольку закон БиГ запрещает гражданам страны вступать в иностранные вооруженные формирования.

Отметим, что визит Лаврова в Боснию и Герцеговину прошел также с местным скандалом — два из 3-х членов президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым после его высказываний.

Справка: согласно Дейтонскому миру, Босния и Герцеговина стала конфедерацией, состоящий из двух частей — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. Верховную власть в стране осуществляет президиум, в которую входит по одному представителю от каждой общины.

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