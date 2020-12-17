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Лаврову подарували в Боснії українську ікону з окупованого Луганська: у ПЦУ відреагували

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав “політичним жестом” у бік Росії інцидент у боснійській столиці — Сараєво, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська, зазначає УНН з посиланням на інтерв’ю глави ПЦУ “Радіо Свобода”.

Лаврову подарували в Боснії українську ікону з окупованого Луганська: у ПЦУ відреагували

“Це такий певний політичний жест в бік Російської Федерації, бо ця ікона саме якраз із тієї території, яка зараз знаходиться, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви, справді, добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ повинен поважати інші народи і не робити таких вчинків”, — зазначив Епіфаній.

Посольство України в Боснії і Герцеговині, як передавало місцеве видання Klix, направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ із проханням надати детальну інформацію про те, чому 300-літню українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Як повідомляв кореспондент “Радіо Свобода”, ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, розповсюджене агентством Республіки Сербської у складі Боснії — СРНА, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Хорватське агентство HINA нагадує, що на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України воювали й деякі боснійські серби. Одного з них, Ґавріла Стевіча, наразі судять, оскільки закон БіГ забороняє громадянам країни вступати до іноземних збройних формувань.

Зазначимо, що візит Лаврова у Боснію і Герцеговину пройшов також з місцевим скандалом — два з 3-х членів президії Боснії та Герцеговини відмовилися зустрічатися з Лавровим після його висловлювань.

Довідка: згідно Дейтонського миру, Боснія і Герцеговина стала конфедерацією, що складається з двох частин — Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини. Верховну владу в країні здійснює президія, в яку входить по одному представнику від кожної громади.

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