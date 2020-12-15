Два з 3-х членів президії Боснії та Герцеговини відмовилися зустрічатися з Лавровим після його висловлювань

В ході спільної заяви для ЗМІ Комшич і Джаферовіч повідомили, що їх рішення пов’язане з заявами російського міністра з щодо Дейтонськими угодами, що прозвучали в понеділок, які йдуть врозріз з позицією Боснії.

Зустріч Лаврова з трьома членами президії Комшичем, Джаферовічем і Милорадом Додіком була запланована на ранок вівторка. На неї з членів президії прийшов тільки Додік.

Комшич і Джаферовіч пояснили на спеціальній прес-конференції, що причиною їхньої відмови від зустрічі з главою МЗС РФ стала “підтримка Сергієм Лавровим резолюції парламенту Республіки Сербської про військовий нейтралітет Боснії і Герцеговини”, яка блокує вступ БіГ в НАТО. Ще однією причиною вони назвали відсутність прапора країни на зустрічі в понеділок Лаврова з Додіком.

“Всім зрозуміло, що Лавров як міністр закордонних справ Росії є одним з трьох провідних світових дипломатів, людина з таким досвідом. Всі його вчинки до кінця розплановані. Це сигнали не особисті, а сигнали країни, яку він представляє. Відсутність прапора на зустрічі з Додіком — не помилка протоколу, ми сприймаємо це як зневажливе ставлення і заперечення інститутів країни, в яку він приїхав”, — цитує Комшича Dnevni avaz.

Джаферовіч заявив, що на конференції Лаврова і Додика в понеділок пролунали заяви, які він вважає “неповажними по відношенню до Дейтонської угоди”. “Російська Федерація поважає Дейтон, суверенітет і цілісність БіГ, але слова, які прозвучали вчора на прес-конференції в заяві Лаврова, кажуть нам щось інше. Поважати Дейтон — значить, поважати державу БіГ, її прапор і герб, вчора це зроблено не було”, — заявив Джаферовіч, додавши, що БіГ не відмовляється від шляху в НАТО.

У понеділок Лавров на спільній прес-конференції з Додіком в Східному Сараєво заявив, що Росія повністю підтримує постулати Спільної рамкової угоди про мир у Боснії та Герцеговині (Дейтонську угоду) і закликає до їх неухильного дотримання всіма учасниками.

Як сказав російський міністр, “давно назріло питання про те, щоб передати всю повноту відповідальності за Боснію і Герцеговину місцевим законним представникам”. За його словами, збереження інституту верховного представника всупереч домовленостям “символізує, по суті справи, зовнішній протекторат над незалежною Боснією і Герцеговиною”.

Довідка: згідно Дейтонського миру, Боснія і Герцеговина стала конфедерацією, що складається з двох частин: Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини. Верховну владу в країні здійснює президія, в яку входить по одному представнику від кожної громади.