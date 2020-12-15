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Два из 3-х членов президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым после его высказываний

Киев • УНН

 • 17464 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал Hayat и хорватское издание Jutarnji list.

Два из 3-х членов президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым после его высказываний

В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими в понедельник заявлениями российского министра по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

Встреча Лаврова с тремя членами президиума Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком была запланирована на утро вторника. На нее из членов президиума пришел только Додик.

Комшич и Джаферович объяснили на специальной пресс-конференции, что причиной их отказа от встречи с главой МИД РФ стала “поддержка Сергеем Лавровым резолюции парламента Республики Сербской о военном нейтралитете Боснии и Герцеговины”, которая блокирует вступление БиГ в НАТО. Еще одной причиной они назвали отсутствие флага страны на встрече в понедельник Лаврова с Додиком.

“Всем ясно, что Лавров как министр иностранных дел России является одним из трех ведущих мировых дипломатов, человек с таким опытом. Все его поступки до конца распланированы. Это сигналы не личные, а сигналы страны, которую он представляет. Отсутствие флага на встрече с Додиком — не ошибка протокола, мы воспринимаем это как пренебрежительное отношение и отрицание институтов страны, в которую он приехал”, — цитирует Комшича Dnevni avaz.

Джаферович заявил, что на конференции Лаврова и Додика в понедельник прозвучали заявления, которые он считает “неуважительными по отношению к Дейтонскому соглашению”. “Российская Федерация уважает Дейтон, суверенитет и целостность БиГ, но слова, которые прозвучали вчера на пресс-конференции в заявлении Лаврова, говорят нам нечто другое. Уважать Дейтон — значит, уважать государство БиГ, ее флаг и герб, вчера это сделано не было”, — заявил Джаферович, добавив, что БиГ не отказывается от пути в НАТО.

В понедельник Лавров на совместной пресс-конференции с Додиком в Восточном Сараеве заявил, что Россия полностью поддерживает постулаты Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение) и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками.

Как сказал российский министр, “давно назрел вопрос о том, чтобы передать всю полноту ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям”. По его словам, сохранение института верховного представителя вопреки договоренностям “символизирует, по сути дела, внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной”.

Справка: согласно Дейтонскому миру, Босния и Герцеговина стала конфедерацией, состоящей из двух частей: Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. Верховную власть в стране осуществляет президиум, в который входит по одному представителю от каждой общины.

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