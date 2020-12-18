Прокуратура Боснии возбудила дело из-за врученной Лаврову иконы из Луганска
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Прокуратура Боснии и Герцоговины сегодня возбудила дело относительно того, как украинская золотая икона, которую Милорад Додик, председатель Президиума страны, подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прибыла в Боснию. Об этом сообщает издание Dnevni avaz со ссылкой на сообщение прокуратуры, передает УНН.
“Прокуратура Боснии и Герцоговины получила информацию от министра иностранных дел Бисеры Туркович о том, что министерство получило ноту из посольства Украины. Дипломатическая нота в прокуратуру Боснии и Герцоговины не была представлена. Дело сформировано, и будут проводиться проверки”, — сообщили в прокуратуре.
Также сообщается, что сегодня утром Министерство иностранных дел страны направило письмо в Государственное агентство по расследованию и защите и прокуратуру с целью расследования всех утверждений на основании протеста посольства Украины.
Напомним, ранее Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал БиГ.
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний накануне назвал “политическим жестом” в сторону России инцидент в боснийской столице — Сараево, когда российскому министру иностранных дел подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.