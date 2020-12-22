Член президії Боснії, який подарував Лаврову українську ікону, зліг з коронавірусом

За даними лікарів з Університетського клінічного центру Боснії і Герцеговини, у Додіка утруднене дихання і болі в області живота.

"Діагностована двостороння пневмонія, третій тест на коронавірус позитивний. Стан здоров'я Мілорада Додіка стабільний, він почуває себе добре, отримує адекватну терапію", - повідомили в центрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Додік пішов на домашню ізоляцію "після контакту з людиною, у якої було виявлено коронавірус".

Очікувалося, що найближчим часом Додік виступить з поясненнями з приводу ікони XVIII століття з окупованого Луганська, яку він подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Глава МЗС БіГ Бісера Туркович в четвер повідомила, що посольство України в Боснії і Герцеговині направило в міністерство закордонних справ республіки ноту з вимогою повернути українській стороні ікону з Луганська.

За словами міністра, посольство запитувало, як ікона потрапила в Боснію і Герцеговину, і вимагало роз'яснень. Представник мусульманської частини населення БіГ Туркович заявила, що буде домагатися повернення ікони Україні.

Минулого тижня прокуратура Боснії і Герцеговини порушила справу і почала перевірку походження ікони.

Як повідомляв УНН, в суботу в МЗС РФ повідомили, що ікона буде повернута дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.