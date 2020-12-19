МЗС Росії: подаровану Лаврову ікону з Луганська повернуть "дарувальникам", Інтерпол її перевірить
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Старовинна ікона з окупованого Луганська, подарована головою президії Боснії і Герцеговини Мілорадом Додиком главі МЗС РФ Сергію Лаврову, буде повернута "дарувальникам" для уточнення її історії по лінії Інтерполу. Про це повідомили у суботу в МЗС РФ, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Ікона буде повернута дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", - заявили у МЗС.
Нагадаємо, раніше посольство України у Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ із проханням надати докладну інформацію про те, чому 300-річну українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
Ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.
Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній напередодні назвав "політичним жестом" у сторону Росії інцидент у боснійської столиці - Сараєво, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.
Напередодні прокуратура Боснії і Герцоговини порушила справу щодо того, як українська золота ікона прибула в країну.