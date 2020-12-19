МИД России: подаренную Лаврову икону из Луганска вернут "дарителям", Интерпол ее проверит

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - заявили в МИДе.

Напомним, ранее посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский представитель Милорад Додик, когда тот посещал БиГ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний накануне назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в боснийской столице - Сараево, когда российскому министру иностранных дел подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.

Накануне прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело о том, как украинская золота икона прибыла в страну.