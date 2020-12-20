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Глава президиума Боснии должен был объяснить откуда у него оказалась икона из Луганска, но "ушел на самоизоляцию"

Киев • УНН

 • 26984 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик ушел на домашнюю изоляцию “после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус”. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации политика, пишет УНН со ссылкой также на местное издание Klix.

Глава президиума Боснии должен был объяснить откуда у него оказалась икона из Луганска, но "ушел на самоизоляцию"

Сообщается, что Додик прошел тестирование на коронавирус, получив отрицательный результат. Состояние его здоровья нормальное, все физиологические показатели находятся в нормальных границах.

Ожидалось, что в ближайшее время Додик выступит с объяснениями по поводу иконы XVIII века из оккупированного Луганска, которую он подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Глава МИД БиГ Бисера Туркович в четверг сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска.

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По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ Туркович заявила, что будет добиваться возвращения иконы Украине. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

В субботу в МИД РФ сообщили ТАСС, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

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