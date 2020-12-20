Глава президії Боснії мав пояснити звідки у нього опинилася ікона з Луганська, проте "пішов на самоізоляцію"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Голова президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додік пішов на домашню ізоляцію “після контакту з людиною, у якої було виявлено коронавірус”. Про це повідомила в суботу пресслужба адміністрації політика, пише УНН з посиланням також на місцеве видання Klix.
Повідомляється, що Додік пройшов тестування на коронавірус, отримавши негативний результат. Стан його здоров’я нормальний, всі фізіологічні показники знаходяться в нормальних межах.
Очікувалося, що найближчим часом Додік виступить з поясненнями з приводу ікони XVIII століття з окупованого Луганська, яку він подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Глава МЗС БіГ Бісера Турковіч в четвер повідомила, що посольство України в Боснії і Герцеговині направило в міністерство закордонних справ республіки ноту з вимогою повернути українській стороні ікону з Луганська.
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За словами міністра, посольство запитувало, як ікона потрапила в Боснію і Герцеговину, і вимагало роз’яснень. Представник мусульманської частини населення БіГ Турковіч заявила, що буде домагатися повернення ікони Україні. У п’ятницю прокуратура Боснії і Герцеговини порушила справу і почала перевірку походження ікони.
У суботу в МЗС РФ повідомили ТАСС, що ікона буде повернута дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.