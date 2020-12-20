Глава президії Боснії мав пояснити звідки у нього опинилася ікона з Луганська, проте "пішов на самоізоляцію"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 71059 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 51783 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 56211 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 65351 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 87836 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 119091 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 203758 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213306 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184519 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174449 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 42288 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 59276 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 94879 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 65721 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 81008 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 71014 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 81474 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 243162 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 270289 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 355558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 16205 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 16248 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 19054 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 19993 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 95151 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Глава президії Боснії мав пояснити звідки у нього опинилася ікона з Луганська, проте "пішов на самоізоляцію"

Київ • УНН

 • 26985 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Голова президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додік пішов на домашню ізоляцію “після контакту з людиною, у якої було виявлено коронавірус”. Про це повідомила в суботу пресслужба адміністрації політика, пише УНН з посиланням також на місцеве видання Klix.

Глава президії Боснії мав пояснити звідки у нього опинилася ікона з Луганська, проте "пішов на самоізоляцію"

Повідомляється, що Додік пройшов тестування на коронавірус, отримавши негативний результат. Стан його здоров’я нормальний, всі фізіологічні показники знаходяться в нормальних межах.

Очікувалося, що найближчим часом Додік виступить з поясненнями з приводу ікони XVIII століття з окупованого Луганська, яку він подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Глава МЗС БіГ Бісера Турковіч в четвер повідомила, що посольство України в Боснії і Герцеговині направило в міністерство закордонних справ республіки ноту з вимогою повернути українській стороні ікону з Луганська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лаврову подарували в Боснії ікону з окупованого Луганська: реакція боснійських політиків на скандал

За словами міністра, посольство запитувало, як ікона потрапила в Боснію і Герцеговину, і вимагало роз’яснень. Представник мусульманської частини населення БіГ Турковіч заявила, що буде домагатися повернення ікони Україні. У п’ятницю прокуратура Боснії і Герцеговини порушила справу і почала перевірку походження ікони.

У суботу в МЗС РФ повідомили ТАСС, що ікона буде повернута дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52