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Лаврову подарували у Боснії ікону з окупованого Луганська: реакція боснійських політиків на скандал

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Боснійські політики та чиновники, які представляють інші громади де-факто конфедеративної влади Боснії і Герцеговини доволі активно відреагували на інцидент у боснійській столиці — Сараєво, коли російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська. УНН зібрав огляд реакцій у Босній і Герцеговині на даний політичний скандал.

Лаврову подарували у Боснії ікону з окупованого Луганська: реакція боснійських політиків на скандал

Міністерка закордонних справ Боснії і Герцеговини (БіГ) Бісера Турковіч вважає, що в даний час БіГ перебуває “під дуже серйозним звинуваченням з боку посольства України” через ікону, яку голова Президії БіГ Мілорад Додік (який представляє громаду боснійських сербів) передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Очільниця МЗС вимагає максимально швидкої реакції на ноту українського посольства. “Вони просять визначити, як з’явилася ікона, тому що наш вищий державний діяч, тобто голова Президії БіГ, бере участь у всьому. Нормальна послідовність речей полягає в тому, щоб запитати, як це сталося. У нас є компетентні установи, прокуратура БіГ, яка має серйозні підстави для перевірки того, як українська ікона опинилася тут... Вчора, отримавши ноту (у МЗС — ред.), ми негайно поїхали із запитом і передали ноту до Президії БіГ. Це було б нормально, щоб була дуже термінова реакція, оскільки це дуже серйозне розслідування, не кажучи вже про звинувачення”.

Один з трьох членів Президії БіГ Желько Комшіч (від хорватської громади країни — ред.), перебуваючи у місті Мостар заявив, коментуючи дії представника сербської громади у Президії: “Ця історія про ікону, якщо це правда, що це ікона з України і була привезена до Баня-Луки під час конфлікту в Україні, якщо її вкрали, то якщо ми хочемо мати державу — хтось повинен потрапити до в’язниці... Це крадіжка, міжнародний скандал, це те, що переслідується в будь-якій нормальній країні”.

Заява Желько Комшіча про скандал з українською іконою, місто Мостар, 17 грудня 2020 року:

Також у Мостарі був присутнім глава Ліберал-демократичної партії Сербії Чедомір Йовановіч, який сказав: “Ганьба. Ганьба нашому народові. Ганьба Боснії, церкві. Ганьба Лаврову. Ганьба та сором”.

Негативну реакцію інцидент викликав і серед політиків Республіки Сербської у складі БіГ, зокрема глава місцевої “Партії демократичного прогресу” Броніслав Бореновіч сказав, що: “Це великий тест для Ради міністрів, який потребує розслідування. Це серйозні звинувачення з боку офіційних установ. Найголовніше, щоб громадськість у БіГ знала правду про те, що сталося”.

Колишній глава МЗС Боснії і Герцеговини Ігор Крнадак додав: “Коли вся ця справа набула міжнародного характеру з нотою Посольства України, дуже важливо надати повну інформацію з усіма необхідними деталями посольству України та поважати такий міжнародний обов’язок”.

Експертка ЮНЕСКО Амра Хаджімухамедовіч, на прохання боснійського видання Klix прокоментувати інцидент, сказала: “Культурне надбання не повинно з’являтися в країні, не знаючи його походження і не маючи можливості повністю відслідкувати цю юридичну ситуацію. Вся ця ситуація абсолютно дивна”.

Довідка: згідно Дейтонського миру, Боснія і Герцеговина стала конфедерацією, що складається з двох частин — Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини. Верховну владу в країні здійснює президія, в яку входить по одному представнику від кожної громади.

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