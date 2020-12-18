Лаврову подарили в Боснии икону из оккупированного Луганска: реакция боснийских политиков на скандал

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисера Туркович считает, что в настоящее время БиГ находится “под очень серьезным обвинением со стороны посольства Украины” из-за иконы, которую председатель Президиума БиГ Милорад Додик (представляющий общину боснийских сербов) передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Глава МИД требует максимально быстрой реакции на ноту украинского посольства. “Они просят определить, как появилась икона, потому что наш высший государственный деятель, то есть председатель Президиума БиГ, участвует во всем. Нормальная последовательность вещей заключается в том, чтобы спросить, как это произошло. У нас есть компетентные учреждения, прокуратура БиГ, которая имеет серьезные основания для проверки того, как украинская икона оказалась здесь... Вчера, получив ноту (в МИД — ред.), мы немедленно поехали с запросом и передали ноту в Президиум БиГ. Это было бы нормально, чтобы была очень срочная реакция, поскольку это очень серьезное расследование, не говоря уже об обвинениях”.

Один из трех членов Президиума БиГ Желько Комшич (от хорватской общины страны — ред.), находясь в городе Мостар заявил, комментируя действия представителя сербской общины в Президиуме: “Эта история об иконе, если это правда, что это икона из Украины и была привезена в Баня-Луку во время конфликта в Украине, если ее украли, то если мы хотим иметь государство — кто-то должен попасть в тюрьму... это кража, международный скандал, это то, что преследуется в любой нормальной стране”.

Заявление Желько Комшича о скандале с украинской иконой, город Мостар, 17 декабря 2020 года:

Также в Мостаре присутствовал глава Либерал-демократической партии Сербии Чедомир Йованович, который сказал: “Позор. Позор нашему народу. Позор Боснии, церкви. Позор Лаврову. Позор и стыд”.

Негативную реакцию инцидент вызвал и среди политиков Республики Сербской в составе БиГ, в частности глава местной “Партии демократического прогресса” Бронислав Боренович сказал, что: “Это большой тест для Совета министров, который требует расследования. Это серьезные обвинения со стороны официальных учреждений. Самое главное, чтобы общественность в БиГ знала правду о том, что произошло”.

Бывший глава МИД Боснии и Герцеговины Игорь Крнадак добавил: “Когда все это дело приобрело международный характер с нотой Посольства Украины, очень важно предоставить полную информацию со всеми необходимыми деталями посольству Украины и уважать такой международный долг”.

Эксперт ЮНЕСКО Амра Хаджимухамедович, по просьбе боснийского издания Klix прокомментировать инцидент, сказала: “Культурное достояние не должно появляться в стране, не зная его происхождения и не имея возможности полностью отслеживать эту юридическую ситуацию. Вся эта ситуация абсолютно странная”.

Справка: согласно Дейтонскому миру, Босния и Герцеговина стала конфедерацией, состоящий из двух частей — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. Верховную власть в стране осуществляет президиум, в который входит по одному представителю от каждой общины.