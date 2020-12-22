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Член президиума Боснии, подаривший Лаврову украинскую икону, слёг с коронавирусом

Киев • УНН

 • 12603 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. У председателя президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика, который ранее ушел на самоизоляцию, подтвердили коронавирус, накануне чиновника госпитализировали, пишет УНН со ссылкой также на местное издание Klix.

Член президиума Боснии, подаривший Лаврову украинскую икону, слёг с коронавирусом

По данным врачей из Университетского клинического центра Боснии и Герцеговины, у Додика затрудненное дыхание и боли в области живота.

“Диагностирована двусторонняя пневмония, третий тест на коронавирус положительный. Состояние здоровья Милорада Додика стабильное, он чувствует себя хорошо, получает адекватную терапию”, — сообщили в центре.

Напомним, ранее стало известно, что Додик ушел на домашнюю изоляцию “после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус”.

Ожидалось, что в ближайшее время Додик выступит с объяснениями по поводу иконы XVIII века из оккупированного Луганска, которую он подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову. Глава МИД БиГ Бисера Туркович в четверг сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска.

По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ Туркович заявила, что будет добиваться возвращения иконы Украине.

На прошлой неделе прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

Как сообщал УНН, в субботу в МИД РФ сообщили, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

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