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Мінкульт України з’ясовує походження ікони, подарованої Лаврову в Боснії та Герцеговині

Київ • УНН

 • 15860 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України проаналізувало оприлюднене у ЗМІ зображення позначки на іконі, подарованій російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову в Боснії та Герцеговині (БіГ), і з’ясовує її походження. Про це повідомила пресслужба МКІП, передає УНН.

Мінкульт України з’ясовує походження ікони, подарованої Лаврову в Боснії та Герцеговині

“Це печатка Одеської крайової комісії по охороні пам’яток матеріальної культури та природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї. За період роботи з 1926 до 1930 р. ця комісія виявила, склала списки пам’яток культури в всіх округах у межах своєї відповідальності, взяла їх на облік та під державну охорону. Факт наявності печатки крайової комісії на іконі вказує на те, що ця ікона є власністю держави Україна”, — зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.

За даними пресслужби, МКІП готує запити до Державного архіву Одеської області, Одеського археологічного музею, Національного музею історії України, інших музейних установ для отримання архівних матеріалів щодо діяльності згаданої крайової комісії, інформації про обліковані нею культурні цінності, а також для чіткої ідентифікації ікони.

Також Міністерство готує низку листів до правоохоронних органів, зокрема СБУ, Нацполіції та СЗРУ з проханням вжити заходів реагування в межах компетенції — потрібно встановити ланцюг переміщення та час переміщення даної ікони з території України та потрапляння її на територію Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, раніше посольство України у Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ із проханням надати докладну інформацію про те, чому 300-річну українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини, сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній напередодні назвав “політичним жестом” у сторону Росії інцидент у боснійської столиці — Сараєво, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська.

Минулої п’ятниці прокуратура Боснії і Герцоговини порушила справу щодо того, як українська золота ікона прибула в країну.

У субботу в МЗС Росії заявили, що старовинна ікона з окупованого Луганська, подарована головою президії Боснії і Герцеговини Мілорадом Додиком главі МЗС РФ Сергію Лаврову, буде повернута “дарувальникам” для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

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