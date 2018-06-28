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Українського Омбудсмена знову не пустили до Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пускають відвідати українського режисера Олега Сенцова в колонії у російському місті Лабитнангі. Про це повідомляє прес-служба українського омбудсмена, передає УНН.

Сьогодні зранку, 28 червня, Л.Денісова вдруге за останні два тижні прибула до Лабитнангі, де відбуває покарання український політв’язень Олег Сенцов.

Як повідомляє прес-служба, біля входу до колонії вона понад 6 годин чекала дозволу на візит. Увесь цей час співробітники колонії казали їй чекати відповіді керівництва, письмові заяви вони не приймали.

При цьому, як повідомили в офісі Уповноваженого, у цей час в колонії була російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка відмовилась спілкуватись з Людмилою Денісовою. Через певний час російська колега поїхала, не надавши жодної інформації про Сенцова.

“Станом на цей час Людмила Денісова досі не отримала дозвіл на візит до українського політв’язня”, — повідомили у прес-службі.

Наразі Уповноважений продовжує залишатися під колонією, де утримується Олег Сенцов.

Як повідомляв УНН, 28 червня Л.Денісова знову вирушила в колонію до О.Сенцова.

Прес-секретар російського омбудсмена повідомив, що Т.Москалькова не сприятиме відвідуванню Сенцова омбудсменом Л.Денісовою оскільки вона прибула без узгодження з уповноваженим і відповідними структурами РФ.

Нагадаємо, 15 червня українського омбудсмена не пустили в колонію, де утримується український режисер Олег Сенцов.

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