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Украинского Омбудсмена снова не пустили к Сенцову

Украинского Омбудсмена снова не пустили к Сенцову

Киев  •  УНН

 • 10756 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают посетить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в российском городе Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена, передает УНН.

Сегодня утром, 28 июня, Л.Денисова второй раз за последние две недели прибыла в Лабытнанги, где отбывает наказание украинский политзаключенный Олег Сенцов.

Как сообщает пресс-служба, у входа в колонию она более 6 часов ждала разрешения на визит. Все это время сотрудники колонии говорили ей ждать ответа руководства, письменные заявления они не принимали.

При этом, как сообщили в офисе Уполномоченного, в это же время в колонии была российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая отказалась общаться с Людмилой Денисовой. Через некоторое время российская коллега уехала, не оказав никакой информации о Сенцове.

"По состоянию на данный момент Людмила Денисова до сих пор не получила разрешение на визит к украинскому политзаключенного", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас Уполномоченный продолжает оставаться под колонией, где содержится Олег Сенцов.

Как сообщал УНН, 28 июня Л.Денисова снова отправилась в колонию к О.Сенцову.

Пресс-секретарь российского омбудсмена сообщил, что Т.Москалькова не будет способствовать посещению Сенцова омбудсменом Денисовой, поскольку она прибыла без согласования с уполномоченным и соответствующими структурами РФ.

Напомним, 15 июня украинского омбудсмена не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов.

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