Російський омбудсмен не сприятиме відвідуванню Денісовою Сенцова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Уповноважену Ради з прав людини Людмилу Денісову можуть вдруге не пустити до українського політв'язня Олега Сенцова, оскільки вона прибула в Салехард без узгодження з російськими структурами. Про це заявив прес-секретар російського омбудсмена Тетяни Москалькової, передає УНН з посиланням на DW.
Прес-секретар зазначив, що Т.Москалькова не сприятиме відвідуванню Олега Сенцова омбудсменом Л.Денісовою.
“Пані Денісова вже вдруге прибула в Салехард без узгодження з уповноваженим і відповідними структурами РФ”, — сказав він.
Відзначимо, близько 2 годин тому Т.Москалькова повідомила в Instagram, що відвідає Олега Сенцова “через кілька хвилин”.
При цьому Л.Денісова у своєму Facebook зазначила, що вона залишається за воротами колонії, куди її не пускають.
Як повідомляв УНН 28 червня Л.Денісова знову вирушила в колонію до О.Сенцова.
Нагадаємо, 15 червня українського омбудсмена не пустили в колонію, де утримується український режисер Олег Сенцов.