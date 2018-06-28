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Російський омбудсмен не сприятиме відвідуванню Денісовою Сенцова - ЗМІ

Російський омбудсмен не сприятиме відвідуванню Денісовою Сенцова - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9381 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Уповноважену Ради з прав людини Людмилу Денісову можуть вдруге не пустити до українського політв'язня Олега Сенцова, оскільки вона прибула в Салехард без узгодження з російськими структурами. Про це заявив прес-секретар російського омбудсмена Тетяни Москалькової, передає УНН з посиланням на DW.

Прес-секретар зазначив, що Т.Москалькова не сприятиме відвідуванню Олега Сенцова омбудсменом Л.Денісовою.

“Пані Денісова вже вдруге прибула в Салехард без узгодження з уповноваженим і відповідними структурами РФ”, — сказав він.

Відзначимо, близько 2 годин тому Т.Москалькова повідомила в Instagram, що відвідає Олега Сенцова “через кілька хвилин”.

При цьому Л.Денісова у своєму Facebook зазначила, що вона залишається за воротами колонії, куди її не пускають.

Як повідомляв УНН 28 червня Л.Денісова знову вирушила в колонію до О.Сенцова.

Нагадаємо, 15 червня українського омбудсмена не пустили в колонію, де утримується український режисер Олег Сенцов.

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