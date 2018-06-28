Український Омбудсмен знову поїхала у колонію до Сенцова

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вирушила до колонії, де відбуває покарання український політв'язень Олег Сенцов. Про це вона написала у своєму Facebook, передає УНН.

“Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває покарання Олег Сенцов”, — написала Л.Денісова.

Вона також додала, що летіла одним рейсом з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

“По прильоту, на жаль, пані Тетяна не захотіла їхати зі мною однією машиною, залишилася на полі... Напевно, чекати на якесь рішення (різниця у часі +2 години)”, — повідомила Уповноважений ВР.

Як повідомляв УНН, Денісова попросила голову адміністрації Путіна надати їй зустріч з українськими політв’язнями.

Нагадаємо, 15 червня українського Омбудсмена не пустили у колонію, де утримують українського режисера Олега Сенцова.

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