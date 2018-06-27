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Денісова попросила голову адміністрації Путіна надати їй зустріч з українськими політв’язнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Адміністрації Президента Російської Федерації для реалізації гарантій безперешкодного відвідання нею українських політв’язнів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби секретаріату омбудсмена.

“Уповноважений Людмила Денісова звернулась до Антона Вайно з проханням забезпечити реалізацію гарантій, даних Президентом РФ, про безперешкодне відвідання українським Омбудсменом утримуваних громадян України”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається у зверненні, Денісова констатувала, що дані їй президентом РФ Володимиром Путіним гарантії з безперешкодногоу допуску без яких-небудь попередніх умов до українських політв’язнів на даний час не реалізовані.

Крім того, вона звернула увагу, що ув’язнені на території РФ та анексованого Криму громадяни України — Володимир Балух, Олег Сенцов, Станіслав Клих тривалий час відмовляються від прийому їжі. Стан їх здоров’я погіршується з кожним днем, що несе суттєву загрозу їх життю.

Раніше Денісовій відмовили у зустрічі з Сущенком.

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