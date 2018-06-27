Київ готовий до широкого компромісу щодо звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську готова до широкого компромісу для звільнення українських заручників. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“Гуманітарна підгрупа далі працює над звільненням утримуваних осіб. Чекаємо на конструктивну реакцію протилежної сторони щодо українських пропозицій з цього питання. Ми готові до широкого компромісу задля того, аби люди повернулись додому”, — йдеться у повідомленні прес-секретаря.
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Також, за її словами, українська сторона закликала РФ взяти участь у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті.
Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко раніше повідомила, що обмін заручниками між Україною та Росією міг би відбутися під час чемпіонату світу з футболу 2018 року, проте все залежить від президента РФ Володимира Путіна.