Геращенко розповіла, від чого залежить обмін заручників між Україною та Росією

"Ми вважаємо, що чемпіонат світу по футболу був би хорошим шансом для Володимира Путіна звільнити політв’язнів Кремля, продемонструвавши світові такий гуманітарний жест. Чи відбудеться це, чи ні, на жаль, залежить не від України. Тому що ми готові до того, щоб все це розблокувати, а це залежить виключно від Путіна", - заявила Геращенко.



Як повідомляв УНН, недопуск українського омбудсмена Людмили Денісової до політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже понад місяць, може свідчити про погіршення його здоров'я.



Нагадаємо, невдала спроба українського омбудсмена Людмили Денісової відвідати засуджених в Росії українців Миколу Карпюка та Олега Сенцова не говорить про зрив домовленостей президентів Росії і України Володимира Путіна і Петра Порошенка.

Раніше, в Міністерстві закордонних справ України висловили протест з приводу недопуску Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до ув'язненого в Росії українця Миколи Карпюка.

Нагадаємо, 16 червня Омбудсмену України Людмилі Денісовій не вдалося провести зустріч з утримуваним в Росії українцем Миколою Карпюком, її не пустили до нього у в'язницю.

Це вже не перший раз, коли Денісову не пускають до українців за гратами в РФ. 15 червня український омбудсмен вирушила на Ямал, де утримують в колонії Олега Сенцова, але їй не дали побачитися з українцем.