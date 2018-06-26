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Денісовій відмовили у зустрічі з Сущенком

Денісовій відмовили у зустрічі з Сущенком

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Українському омбудмену Людмилі Денісовій відмовли у зустрічі із незаконно ув'язненим у РФ українським журналістом Романом Сущенком, передає УНН із посиланням на прес-службу Уповноваженого.

Разом з тим, Денісова відзначила, що “зробила все для того, аби зустрітися із Романом Сущенком”.

“Сьогодні, 26 червня, о 9.00 зустрілася із заступником голови суду Фоміним, який мав прийняти рішення. Він сказав, що „Питання по дозволу дуже складне, але він обов’язково прийме рішення сьогодні після 15 години“.

Зараз рішення є. У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено”, — повідомила Уповноважений.

Крім того, вона нагадала, що президент РФ Володимир Путін "надав мені, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, повні гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв‘язнів, які утримуються на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму".

У зв'язку із цим Денісова закликала Кремль розблокувати реалізацію гарантій.

"Вже два тижні я чекаю на реалізацію даних мені гарантій державними органами виконавчої влади РФ. На цю хвилину я не побачила жодного з утримуваних українців, до яких в мене гарантований безперешкодний доступ.

Я звертаюсь до керівника Адміністрації Президента РФ Антона Вайна щодо розблокування реалізації цих гарантій!" - наголосила вона.

Раніше Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова опублікувала вимогу до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо забезпечення відвідання утримуваного у РФ політичного в'язня Романа Сущенка.

Українські Національні Новини

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