Денісовій відмовили у зустрічі з Сущенком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Українському омбудмену Людмилі Денісовій відмовли у зустрічі із незаконно ув'язненим у РФ українським журналістом Романом Сущенком, передає УНН із посиланням на прес-службу Уповноваженого.
Разом з тим, Денісова відзначила, що “зробила все для того, аби зустрітися із Романом Сущенком”.
“Сьогодні, 26 червня, о 9.00 зустрілася із заступником голови суду Фоміним, який мав прийняти рішення. Він сказав, що „Питання по дозволу дуже складне, але він обов’язково прийме рішення сьогодні після 15 години“.
Зараз рішення є. У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено”, — повідомила Уповноважений.
Крім того, вона нагадала, що президент РФ Володимир Путін "надав мені, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, повні гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв‘язнів, які утримуються на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму".
У зв'язку із цим Денісова закликала Кремль розблокувати реалізацію гарантій.
"Вже два тижні я чекаю на реалізацію даних мені гарантій державними органами виконавчої влади РФ. На цю хвилину я не побачила жодного з утримуваних українців, до яких в мене гарантований безперешкодний доступ.
Я звертаюсь до керівника Адміністрації Президента РФ Антона Вайна щодо розблокування реалізації цих гарантій!" - наголосила вона.
Раніше Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова опублікувала вимогу до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо забезпечення відвідання утримуваного у РФ політичного в'язня Романа Сущенка.