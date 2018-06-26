Денисовой отказали во встрече с Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Украинскому омбудмену Людмиле Денисовой откажут во встрече с незаконно заключенным в РФ украинским журналистом Романом Сущенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного.
Вместе с тем, Денисова отметила, что "сделала все для того, чтобы встретиться с Романом Сущенко".
"Сегодня, 26 июня, в 9.00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен принять решение. Он сказал, что "Вопрос относительно разрешения очень сложный, но он обязательно примет решение сегодня после 15 часов".
Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - сообщила Уполномоченный.
Кроме того, она напомнила, что президент РФ Владимир Путин "предоставил мне, как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, которых удерживают на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму".
В связи с этим Денисова призвала Кремль разблокировать реализацию гарантий.
"Уже две недели я жду реализацию данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. До сих пор я не увидела ни одного из удерживаемых украинцев, к которым у меня гарантированный беспрепятственный доступ.
Я обращаюсь к руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайну по разблокированию реализации этих гарантий!" - отметила она.
Ранее Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова опубликовала требование к своей российской коллеге Татьяне Москальковой по обеспечению посещения удерживаемого в РФ политического заключенного Романа Сущенко.