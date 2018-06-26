Умовою візиту Москалькової до Одінцова є мій візит до Сущенка - Денісова

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова опублікувала вимогу до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо забезпечення відвідання утримуваного у РФ політичного в'язня Романа Сущенка. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової з метою посприяти моєму відвідуванню громадянина України Романа Сущенка, що уможливлює її візит до Максима Одинцова", - йдеться у зверненні.

Як зазначила український омбудсмен, украінською стороною як виняток, аби виконати домовленості Президента України Петра Порошенка і Президента РФ Володимира Путіна, було знято заборону про в'їзд в Україну Уповноваженому РФ Тетяни Москалькової.

Як наслідок, російський омбудсмен безперешкодно в’їхала в Київ, в Посольстві РФ в Україні зустрілася із сімома громадянами, членами судна «Норд». За словами Людмили Денісової, російська сторона має діяти синхронно, у відповідності до досягнутих домовленостей.

"Тож з метою синхронного і взаємного моніторингу прав утримуваних осіб я звернулася до Уповноваженого РФ з нагальним проханням:
1. Надати безперешкодну можливість членам українського риболовного судна «ЯК-0041» Сергію Калиниченку, Руслану Скрипнику, Геннадію Отичку та Олегу Блоку прибути в Генконсульство України в м. Ростов-на-Дону для моєї зустрічі із ними.
2. Сприяти моєму відвідуванню громадянина України Романа Сущенка, що зробить можливим її візит до Максима Одинцова.
3. Звернутися до Президента РФ із зверенням про помилування Олега Сенцова", - йдеться у тексті заяви Уповноваженого з прав людини України.

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