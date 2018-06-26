Условие визита Москальковой к Одинцову - мой визит к Сущенко - Денисова

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с целью помочь моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что делает возможным ее визит к Максиму Одинцову”, — говорится в обращении.

Как отметила украинский омбудсмен, украинской стороной в виде исключения, чтобы выполнить договоренности Президента Украины Петра Порошенко и Президента РФ Владимира Путина, был снят запрет на въезд в Украину Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой.

Как следствие, российский омбудсмен беспрепятственно въехала в Киев, в Посольстве РФ в Украине встретилась с семью гражданами, членами судна “Норд”. По словам Людмилы Денисовой, российская сторона должна действовать синхронно, в соответствии с достигнутыми договоренностями.

“Поэтому с целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к Уполномоченному РФ с актуальной просьбой:

1. Предоставить беспрепятственную возможность членам украинского рыболовного судна „ЯК-0041“ Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичко и Олегу Блоку прибыть в Генконсульство Украины в г.Ростов-на-Дону для моей встречи с ними.

2. Способствовать моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что сделает возможным ее визит к Максиму Одинцову.

3. Обратиться к Президенту РФ с обращением о помиловании Олега Сенцова”, - говорится в тексте заявления Уполномоченного по правам человека Украины.