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Условие визита Москальковой к Одинцову - мой визит к Сущенко - Денисова

Условие визита Москальковой к Одинцову - мой визит к Сущенко - Денисова

Киев  •  УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова опубликовала требование к своей российской коллеге Татьяне Москальковой по обеспечению посещения удерживаемого в РФ политического заключенного Романа Сущенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с целью помочь моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что делает возможным ее визит к Максиму Одинцову”, — говорится в обращении.

Как отметила украинский омбудсмен, украинской стороной в виде исключения, чтобы выполнить договоренности Президента Украины Петра Порошенко и Президента РФ Владимира Путина, был снят запрет на въезд в Украину Уполномоченному РФ Татьяне Москальковой.

Как следствие, российский омбудсмен беспрепятственно въехала в Киев, в Посольстве РФ в Украине встретилась с семью гражданами, членами судна “Норд”. По словам Людмилы Денисовой, российская сторона должна действовать синхронно, в соответствии с достигнутыми договоренностями.

“Поэтому с целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к Уполномоченному РФ с актуальной просьбой:
1. Предоставить беспрепятственную возможность членам украинского рыболовного судна „ЯК-0041“ Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичко и Олегу Блоку прибыть в Генконсульство Украины в г.Ростов-на-Дону для моей встречи с ними.
2. Способствовать моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что сделает возможным ее визит к Максиму Одинцову.
3. Обратиться к Президенту РФ с обращением о помиловании Олега Сенцова”, - говорится в тексте заявления Уполномоченного по правам человека Украины.

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