Український центровий оформив результативний виступ за БК "Барселона"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий провів вдалий поєдинок в одному із найсильніших світових чемпіонатів — іспанській АСВ лізі, повідомляє УНН із посиланням на сайт змагань.
У домашній грі “синьо-гранатових” проти “Ховентуда” наш земляк розпочинав на лаві для запасних. Проте отримав свій шанс і за 17 ігрових хвилин набрав 11 очок (5/7 двоочкових, 1/1 штрафних), зробив 1 підбирання в нападі та 1 блок-шот при 2 фолах та 1 втраті, та рейтингу ефективності +8.
Загалом зустріч завершилася виграшем “Барселони” 94:92, яка стала для каталонців 6-ю в шести баталіях чемпіонату.
Відзначимо й гру інших гравців національної збірної в чемпіонаті Іспанії — Володимир Герун приніс 9 очок, 5 пд “Бреогану” у переможній грі над “Обрадойро” — 69:56, а В’ячеслав Кравцов набрав 4 очки при 5 пд і 1 перехопленню у матчі проти “Реалу” (77:90).