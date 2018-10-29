Украинский центровой оформил результативное выступление за БК "Барселона"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой провел удачный поединок в одном из сильнейших мировых чемпионатов — испанской АСВ лиге, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В домашней игре “сине-гранатовых” против “Ховентуда” наш земляк начинал на скамейке запасных. Однако получил свой шанс и за 17 игровых минут набрал 11 очков (5/7 двухочковых, 1/1 штрафных), сделал 1 подбор в нападении и 1 блок-шот при 2 фолах и 1 потере, и рейтинга эффективности +8.
В целом встреча завершилась выигрышем “Барселоны” 94:92, которая стала для каталонцев 6-й в шести баталиях чемпионата.
Отметим и декабре других игроков национальной сборной в чемпионате Испании — Владимир Герун принес 9 очков, 5 ю “Бреогану” в победной игре над “Обрадойро” — 69:56, а Вячеслав Кравцов набрал 4 очка при 5 пд и 1 перехват в матче против “Реала” (77:90).