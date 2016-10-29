Український прапор підняли над російським на адмінкордоні з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На контрольно-пропускному пункті "Чонгар", що на адміністративному кордоні з Кримом, на 11-метровій вишці підняли український прапор, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Вказано, що прапор розмістили за 50 метрів від блокпосту 28 жовтня. Повідомляється, що український прапор майорить на висоті, більшій, ніж встановлений неподалік російськими службами триколор.
"Ми хочемо, щоб окупанти бачили, що це – початок звільнення всіх територій України. Крим є, був і буде українським. Прийде час, і цей український прапор буде піднято в центрі Криму", – сказав голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов.
У 2014 році Росія анексувала український Крим.