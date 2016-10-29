Украинский флаг подняли над российским на админгранице с Крымом

Указано, что флаг разместили в 50 метрах от блокпоста 28 октября. Сообщается, что украинский флаг развевается на высоте, большей, чем установленный неподалеку российскими службами триколор.

"Мы хотим, чтобы оккупанты видели, что это - начало освобождения всех территорий Украины. Крым есть, был и будет украинским. Придет время, и этот украинский флаг будет поднят в центре Крыма", - сказал глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым.