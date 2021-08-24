"Український народ - це всі ми": Зеленський "вперше в історії" назвав українських громадян

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“Сьогодні я вперше в історії хочу назвати тих, хто є нашими громадянами, хто живе в Україні... Український народ - це всі ми. Це українці, кримські татари, караїми, кримчаки, білоруси, росіяни, молдовани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, роми, грузини, гагаузи, азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени, таджики,.. литовці, естонці, латиши, турки, башкири…” - заявив Зеленський.

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Зокрема, Глава держави наголосив, що всі, хто проживає в Україні, незалежно від етнічного походження - є українцями. Він додав, що “єдине, що нас може розділяти - це багато накритий стіл, де ми разом піднімемо тост за те, що ми стали сильною країною”.

Також він зауважив, що сила українського народу - в українському народові і варто пам’ятати, що жоден ворог не завдав Україні більшого удару, ніж наші власні чвари.

Додамо

Президент Володимир Зеленський під час старту параду до Дня Незалежності підписав указ про відзначення дня зародження державності України.